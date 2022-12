Halle Berry experimentó la ingravidez para preparar su papel de astronauta

La actriz Halle Berry interpreta a Molly Woods en la nueva serie de televisión 'Extant', donde misteriosamente Molly regresa a casa embarazada tras haber estado 13 meses sola en una misión espacial. En un principio la artista estadounidense dudó de que fuera a poder afrontar con éxito el papel aunque tras una experiencia de ingravidez y diferentes encuentros con astronautas reales se animó a participar en el proyecto.

"Vi un montón de vídeos de astronautas, hombres y mujeres, en el espacio. Cogí un vuelo de gravedad cero para que mi cuerpo recordara los movimientos. Eso fue muy importante para mí, sacar adelante las escenas de gravedad cero. Me pregunté si sería creíble que yo fuera una astronauta, yo, Halle Berry, la actriz interpretando este papel. Y después de conocer a varias mujeres astronautas pensé, sí, esto es algo creíble. Estas mujeres no son muy distintas a mí. Son madres, esposas, son inteligentes. Sí, son muy buenas en lo suyo, pero son mujeres normales y pensé, yo me identifico con eso", contó la actriz a los medios durante la promoción de la serie.

Halle adora las escenas de gravedad cero en la serie pero admite que no fueron tan "difíciles" de rodar como cuando interpreta a Storm en la franquicia 'X-Men'.

"Me encanta rodar películas, grabar series. Me encanta. Esa es una de las cosas que me gusta más de ser Storm en 'X-Men', volar y colgarme de cables y hacer todo eso yo misma. En esta serie solo estaba a medio metro del suelo. Cuando soy Storm en 'X-Men' estoy muy alto en el aire haciendo todo tipo de cosas. Así que esto no es difícil para mí. Pero era divertido y me alegra haber cogido ese vuelo de gravedad cero porque eso me hizo recordar al grabar dónde tenía que poner las manos, cuánta energía tenía que poner para poder moverme de un sitio a otro. Y todos esos pequeños detalles espero que sirvan para que el espectador lo sienta como algo real", explicó la actriz.