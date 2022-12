Halle Berry cree que su segundo embarazo fue un milagro

La actriz de 47 años Halle Berry es madre de una niña de 6 años llamada Nahla -fruto de su relación con el modelo canadiense Gabriel Aubry- y un niño de 7 meses, Maceo, de su actual marido, el también actor Olivier Martinez; un niño que sorprendió a todos con su llegada.

"Nunca pensé que me pudiera volver a quedar embarazada y tampoco pensé que me volvería a casar, así que he aprendido que nunca hay que decir nunca", señaló en el programa de la humorista Ellen DeGeneres.

Para Halle Berry la responsable de haber conseguido que se quedara embaraza por segunda vez es su hija pequeña.

"Nahla rezó y rezó durante un año y medio para tener un hermanito y una litera, y ahora tiene las dos cosas. Solo sus oraciones pueden haber hecho esto porque sinceramente yo no creía que fuera posible a mi edad. Lo llaman embarazo geriátrico. Yo no me preocupaba, ya sabes. Esto quizás sea dar demasiada información, pero yo estaba premenopáusica y que esto haya pasado es algo grandioso", apuntó la artista.

La pequeña Nahla pasa el día mimando a su hermano pequeño y no hay nada que le guste más que cambiarle de ropa.

"Para ella es como si una de sus muñecas estuviera viva, ya sabes, todo lo que quiere es cambiarle de ropa. Lo ensucia a propósito y me dice: 'Oh mamá, tiene que cambiarse la camiseta, se ha ensuciado'. A ella solo le gusta cambiarle la ropa, no cambiarle los pañales", sentenció Halle.