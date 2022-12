Halle Berry creció marcada por la violencia que vivió en casa

La actriz Halle Berry -madre de Nahla (6), fruto de una antigua relación, y de Maceo (16 meses) junto a su marido Olivier Martinez- tenía 5 años cuando presenció cómo su madre era "golpeada día tras día tras día" y "empujada por las escaleras" por su entonces marido; una experiencia que le marcó para siempre.

"Soy una víctima de la violencia doméstica. No estaba casada con un hombre que me maltratara, pero mi madre sí. Saber que ella quería que sus hijas la vieran como un ejemplo de mujer fuerte y con poder, pero ver que no podía demostrarlo, fue lo más doloroso para mí. Ella aguantó mucho, y mi hermana y yo vimos demasiadas cosas y he sufrido el daño de haber sido una niña que vivió la violencia doméstica", reveló la actriz durante su discurso en la gala unite4:good unite4:humanity, celebrada la noche este jueves.

En el evento, Halle fue homenajeada por sus 15 años de trabajo con el Jenesse Centre, un centro de Los Ángeles de programas de intervención de violencia doméstica que se ha convertido en el "corazón y alma" de la intérprete.

"La razón por la que digo que esta organización es mi corazón y mi alma es porque entiendo todas las cosas buenas que hace y las vidas que cambia, el impacto que tiene en las mujeres y niños de nuestra comunidad", confesó.

Otros rostros conocidos también homenajeados por su labor fueron Pink, Ewan McGregor, Amy Poehler, Aaron Paul y su mujer Lauren Parsekian, Christina Applegate, Josh Hutcherson y Zendaya.