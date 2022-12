Hacienda reclama a Courtney Love 300 000 dólares por impuestos atrasados

La cantante Courtney Love (49) -esposa del malogrado Kurt Cobain- no ha atravesado una buena situación económica en los últimos años, lo que le ha llevado a acumular numerosas deudas. Así, el mes pasado recibió de Hacienda una factura de 320 000 dólares (230 000 euros) por el periodo fiscal que terminó en 2012, según indican los documentos del Servicio de Impuestos Internos a los que tuvo acceso el periódico New York Post. Además, el año pasado recibió una factura de impuestos de algo más de 260 000 dólares (190 000 euros), que incluía las tasas no pagadas desde 2009 a 2011 y tuvo una retención contra ella en 2009 por el dinero que debía de 2007, una deuda que ya ha saldado.

Pero estos no son los únicos problemas financieros de la artista, ya que el pasado martes fue condenada por el Tribunal Superior de Los Ángeles a abonar a la diseñadora Dawn Simorangkir -que alegaba que había sido difamada por la cantante a través de la red social Twitter- 96 000 dólares (70 000 euros), después de que originalmente fuera obligada a pagar 450 000 dólares (324 000 euros) de los que solo había entregado 350 000 dólares (250 000 euros).

Publicidad

Courtney obtiene la mayor parte de sus ingresos de los beneficios que le reporta la herencia de Kurt Cobain, además de su carrera interpretativa y las giras que realiza con su banda Hole.

La artista estadounidense ya había admitido anteriormente que ella y Kurt se habían enfrentado a importantes problemas económicos antes de que el líder de Nirvana se suicidara en 1994.

"Nunca pudimos encontrar nuestro dinero, ¿crees que Kurt se hubiera suicidado si hubiera sabido que tenía 54 millones de dólares (39 millones de euros)?", señalaba a la revista Vanity Fair.

Courtney y su hija Frances Bean Cobain tomaron el control de End of Music LLC en 2012, que les reporta numerosos beneficios por los derechos de publicidad de Kurt Cobain.