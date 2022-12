Gwyneth Paltrow y Chris Martin se dan un año de prueba

Tras anunciar al mundo que habían puesto fin a su matrimonio de 10 años de duración, la pareja formada por Gwyneth Paltrow y Chris Martin han tomado ahora la decisión de hacer todo lo posible para salvar su relación a través de una "dura prueba" que durará aproximadamente un año y que llevará a los dos artistas a tratar de reedificar su vida en común con el objetivo de poder disfrutar de la misma felicidad de antaño.

"Gwyneth y Chris han empezado a arrepentirse del comunicado público que hicieron en su momento, porque la verdad es que no están preparados todavía para decir adiós a su matrimonio ni a todo lo que han construido juntos. En las últimas semanas, han sido capaces de dejar atrás todas aquellas diferencias que condujeron a la ruptura, y ahora se han propuesto tomarse un año de prueba que, aunque saben que será duro, quizá sea la clave para retomar su relación en toda su magnitud", reveló una fuente a la revista Grazia.

La oscarizada actriz y el líder de la banda Coldplay también se habrían dado cuenta en estas semanas que el fin de su longeva historia de amor podría tener consecuencias terribles para el bienestar de sus hijos, los pequeños Apple y Moses, y para su propia felicidad personal, por lo que no estarían dispuestos a tirar todo por la borda sin haberse esforzado antes por recuperar el tiempo perdido.

"Gwyneth y Chris siguen igual de enamorados que siempre, y el hecho de que su matrimonio no funcionara adecuadamente no tiene nada que ver con la falta de amor, sino con ciertos problemas de la convivencia diaria. Ahora que se han dado cuenta de que todos tienen mucho que perder si acaban definitivamente con su relación, han aprendido que determinados contratiempos no eran realmente tan importantes como parecían", apuntó el mismo informante.