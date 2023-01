Gwyneth Paltrow y Chris Martin pasaron juntos el Día de Acción de Gracias

La expareja más unida del mundo del entretenimiento, Gwyneth Paltrow y Chris Martin, pasaron el Día de Acción de Gracias junto a sus hijos Apple (11) y Moses (9).

En una foto en Instagram en la que aparecía un numeroso grupo de gente, Gwyneth escribía: "¡Feliz Día de Acción de Gracias de nuestra parte!".

La pareja ha continuado viéndose y reuniéndose tras su separación, habitualmente para pasar tiempo con sus hijos, aunque su trato individual recientemente le ha llevado a la actriz a participar en 'Everglow', uno de los temas del nuevo disco de la banda que lidera su exmarido, Coldplay.

Gwyneth mantiene en la actualidad una relación con el productor de 'Scream Queens' Brad Falchuk, y aunque ahora es muy feliz, tardó en quitarse la sensación de haber fracasado en su matrimonio: "Mi matrimonio. Yo soy del tipo de personas que permanecen casadas. Mis padres estuvieron casados hasta la muerte de mi padre. No vengo de una cultura de divorcio. Tenía grandes esperanzas sobre cómo podía desarrollarse mi vida. Creo que fue muy difícil para mí no haber podido cumplir eso y no haber podido permanecer casada con el padre de mis hijos durante el resto de mi vida. Fue duro para mí tener que revaluar lo que eso decía de mí, las ideas que tenía sobre ese tipo de fracaso", aseguró hace unos días a la audiencia del evento PearlxChange, presentado por Nicole Richie.