Gwyneth Paltrow se divierte con un 'misterioso desconocido'

Aunque en las últimas semanas Gwyneth Paltrow y Chris Martin habían dejado entrever que su separación podría ser temporal -la pareja sigue viviendo bajo el mismo techo y compartiendo vacaciones estivales-, parece que la oscarizada actriz también ha estado aprovechando el tiempo para explorar el amplio mercado de solteros del que presume una ciudad tan diversa como Nueva York, hasta el punto de dejarse ver este martes en un restaurante de Manhattan con un "misterioso desconocido".

"Gwyneth estuvo cenando en el restaurante Narcissa con un misterioso desconocido del que poco se sabe. Tenía el pelo rubio, un poco sucio y no parecía tener más de 30 años. No llegaron a besarse en ningún momento, pero entrelazaban sus manos con bastante frecuencia y no paraban de mirarse directamente a los ojos", desveló un testigo de la escena al diario The New York Post.

Se desconoce por el momento si la buena relación que venían manteniendo Gwyneth y Chris en los meses posteriores al anuncio de su ruptura se ha ido deteriorando con el paso de los días, ya que hace exactamente una semana los allegados al exmatrimonio estaban convencidos de que su reconciliación era inminente al haber dejado atrás buena parte de los problemas que caracterizaron los últimos años de su vida en común.

"Gwyneth y Chris siguen comportándose como una pareja enamorada. Viven juntos, se van de vacaciones con los niños y cada vez que pueden salen a cenar todos en familia como si nada malo hubiera pasado entre ellos. Parece que toda esa tensión que se había acumulado se ha evaporado por completo, ahora que no tienen encima la presión de tener que salvar su matrimonio. Da la impresión de que disfrutan mucho cuando están juntos, ya sea con los niños o sin ellos", aseguraba un informante al mismo medio.

Las dudas que podrían haber surgido sobre lo adecuado o no de anunciar su separación en público ponen de manifiesto que la llama del amor todavía no se ha apagado entre los dos artistas, sobre todo después de que ambos tuvieran la oportunidad de sincerarse ante sus amigos sobre los sentimientos que todavía se profesan.

"Gwyneth no deja de decir delante de todo el mundo que Chris es un hombre fantástico y el mejor padre que sus hijos [Apple y Moses] podrían desear, mientras que él siempre insiste en que, si de él hubiera dependido, jamás se habrían separado sin darle antes otra oportunidad a su relación", añadía el confidente.