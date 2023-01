Gwyneth Paltrow saca al mercado un perfume con 'propiedades curativas'

La actriz Gwyneth Paltrow, la misma mujer que dio a conocer al gran público las saunas vaginales y proclamó a los cuatro vientos las virtudes de las limpiezas de colon, ha lanzado ahora un perfume 'curativo'.

Tras crear su propia línea de cuidados para la piel y de maquillaje, ahora la actriz ha sacado su primera fragancia que, según ella, no contiene ningún ingrediente artificial y posee propiedades muy beneficiosas para combatir ciertas enfermedades.

"Todas las colonias que había utilizado hasta ahora eran, como mínimo, poco transparentes acerca de su composición, y eso cuando no eran directamente tóxicas", asegura la intérprete, que en el pasado ha sido imagen de campañas para la línea de fragancias Hugo Boss, en una entrevista a Elle para justificar su última aventura empresarial.

El objetivo de Gwyneth era diseñar una fragancia "sofisticada, compleja y no dañina", y el resultado de ese trabajo ha sido 'Edition 01', la primera de una serie de colecciones de perfumes y velas inspiradas en las cuatro estaciones del año, siendo la primera de ellas la correspondiente al invierno.

"Me gusta la comodidad y el espíritu hogareño del invierno, y las reuniones familiares que propicia. Todo el mundo se queda dentro de casa y se sienta en el sofá a leer", explica sobre el espíritu detrás de este perfume, que ella misma se aplica por la mañana y por la noche en la muñeca izquierda, para después frotarla contra la derecha y detrás de las orejas.

La actriz también es una gran aficionada a las velas, hasta el punto de que le gusta tener siempre alguna en casa y encenderla justo una hora antes del atardecer.

"Forma parte de mi ritual nocturno, tener una esencia cálida en casa. Me gusta marcar así la diferencia entre el día y la noche, así que enciendo velas, me pongo un vaso de vino y siempre me doy un baño".