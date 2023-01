Gwyneth Paltrow: 'Mi exmarido Chris Martin es como un hermano para mí'

Que su relación era un poco extraña ya lo sabíamos, pero ahora lo volvemos a confirmar escuchando a Gwyneth Paltrow afirmar que Chris Martin es como un "hermano" para ella, y que habitualmente duermen uno en casa del otro.

"Pasamos mucho tiempo juntos. Ha estado fuera dos semanas [promocionando su disco]. Ayer llegó a medianoche y durmió aquí para sorprender a los niños por la mañana, desayunar todos juntos y llevarlos al colegio. Así que no vivimos juntos pero puede venir cada vez que quiera. Y viceversa: yo duermo en su casa de Malibú con los niños un montón de veces. Seguimos siendo una familia, aunque no tengamos una relación romántica. Es como mi hermano", asegura en la edición británica de la revista Glamour.

Publicidad

Este estrecho lazo no le impide presumir de relación con el productor televisivo Brad Falchuk, aunque no tiene ninguna prisa por casarse de nuevo.

"Creo en el matrimonio. ¡Pero ni siquiera estoy divorciada todavía! Así que dame un minuto", añade.

De quien también está muy orgullosa es de sus hijos, pero espera que no se decanten por el mundo de la interpretación.

"Ahora mismo están muy bien. Son inteligentes, divertidos, tienen la cabeza bien amueblada. Veremos las dificultades que traerá la adolescencia y qué carreras eligen. Desafortunadamente creo que los dos van a querer ser actores. Lo hacen de manera natural. Bailan, actúan, tocan la guitarra, hacen monólogos. Está en ellos. Así que me siento como mi madre. Cada vez que decía que quería ser actriz me decía: 'No, ni hablar. Eres demasiado inteligente como para ser actriz. ¡Haz otra cosa!'", explica Gwyneth.