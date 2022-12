Gwyneth Paltrow confesó algunos secretos de su infancia

A pesar de ser una reconocida amante de la comida sana y dedicar gran parte de su rutina diaria a cuidar su figura, Gwyneth Paltrow hace una excepción en su estricta dieta cuando quiere sobrellevar la resaca tras una noche de ocio, un cambio en su régimen alimenticio que conlleva beber un elaborado cóctel de vitaminas o comer una hamburguesa de queso.

"Tengo unos cuantos remedios para curar la resaca. Cuando me acuerdo, antes de salir tomo una bebida vitamínica llamada Mercy. Si la bebes, tienes menos resaca al día siguiente. Pero si se me olvida, al despertar como algo grasiento, como una hamburguesa de queso con patatas", reveló la intérprete en el programa de televisión 'Hello Ross'.

Publicidad

Pero la técnica de Gwyneth para hacer frente a los efectos del alcohol no fue el único tema sobre el que habló durante el programa, sino que también se sinceró ante las cámaras cuando fue cuestionada por sus amores platónicos de juventud.

"Cuando tenía 15 años, estaba completamente enamorada de Keanu Reeves. Mi madre trabajaba por ese entonces en televisión y me enteré de que su maquilladora estaba quedando con él. Conseguí una fotografía suya firmada y la tuve colgada en el corcho de mi habitación un montón de años", declaró Gwyneth.

Sin embargo, la estrella de Hollywood -casada con el vocalista de Coldplay Chris Martin, con quien ha tenido dos hijos, Apple (9) y Moses (7)- quiso remarcar que hoy en día admira a pocos artistas del panorama internacional, excepto a aquellos por los que sus hijos sienten una gran devoción.

"Ahora soy demasiado mayor. Por ejemplo, podría conocer a Oprah (Winfrey) y seguramente le diría: '¿Qué hay?'. Pero si llego a conocer a alguien que admiren mis hijos, me emocionaría. Una vez coincidí con Demi Lovato en un avión y estuve en plan: '¿Puedo sacarme una foto contigo?'", explicó la actriz.

Publicidad

Por: Bang Showbiz