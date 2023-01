Gwen Stefani hubiera preferido otro final para su matrimonio con Gavin Rossdale

A pesar de que la cantante Gwen Stefani solicitase este marzo el divorcio del guitarrista Gavin Rossdale tras 13 años de matrimonio y tres hijos en común - Kingston (9), Zuma (7) y Apollo (20 meses)- a causa de la infidelidad de su expareja, no le gusta la manera en que terminó su relación.

"Me gustaría que no hubiera pasado. Me gustaría que esto no estuviera pasando, pero al mismo tiempo siento que era parte de mi viaje de vida", contó en el programa de radio 'The Tommy Show'.

Aunque la artista estadounidense haya sufrido mucho por amor, eso no le ha impedido ilusionarse otra vez con su nuevo novio, el cantante de música country Blake Shelton.

"Estoy muy feliz ahora mismo", añadió Gwen.

La felicidad que vive actualmente con su nueva pareja le ha demostrado la difícil relación que mantenía con Gavin, una situación que quedó reflejada en su música.

"Debido a mi situación ahora mismo... siento que si vuelvo atrás y escucho eso, me pongo enferma. Te fijas en las canciones y dices: '¡Eso era una bandera roja!'.

Gwen encuentra la inspiración incluso en situaciones "realmente malas", por lo que sus mejores canciones han surgido tras la ruptura de sus relaciones serias.

"En mi vida he tenido dos rupturas realmente malas y he escrito música increíble a raíz de ello. Me siento muy afortunada de tener eso y ser capaz de compartirlo".