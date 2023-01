Gwen Stefani 'estalló en pedazos' tras separarse de su marido

A la cantante Gwen Stefani le resultó muy duro ajustarse en un principio a su nueva situación personal después de separarse de su marido Gavin Rossdale -padre de sus hijos Kingston (9), Zuma (7) y Apollo (20 meses)- tras 13 años juntos, aunque ahora se siente muy a gusto en su "maravillosa" nueva vida.

"Mi vida básicamente estalló en pedazos. Ahora tengo esta nueva vida y es maravillosa, tengo que reconocerlo. Me siento muy inspirada y [me gusta] haber vuelto a actuar y encontrarme en un nuevo lugar. Todo parece nuevo. Me siento inspirada. No sabría describirlo de otra forma", afirmó la intérprete durante una entrevista a la emisora 97.1 AMP.

Publicidad

Las prioridades ahora de la estrella son concentrarse en "disfrutar y vivir" cada momento.

"No he estado trabajando en mi aspecto físico. He estado concentrándome en mis ejercicios espirituales. Estoy intentando conectar y ser agradecida, considerada, y disfrutar y vivir cada momento. Así que estoy trabajando en eso. Si eso es lo que has notado, genial, porque he estado esforzándome mucho", aseguró Gwen cuando le preguntaron sobre el secreto de su impresionante aspecto a sus 46 años.

Por: Bang Showbiz