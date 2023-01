Gwen Stefani confiesa que su actual pareja la ayudó a superar su pasado divorcio

La cantante Gwen Stefani se encuentra sin duda en un momento dulce desde que su estrecha amistad con el músico country -y compañero en el programa de televisión 'La Voz'- Blake Shelton acabó transformándose en uno de los romances más sólidos de la industria musical, de lo que se desprende una complicidad que precisamente surgió mientras ambos se desahogaban el uno con el otro sobre sus desengaños amorosos previos.

"Blake fue uno de los mejores amigos que podía tener en ese momento que tanto los necesitaba. Fue un regalo inesperado que me salvó la vida, y la verdad es que me resulta curioso, porque encontrar a una persona que está en la misma situación que tú y te entiende perfectamente no es fácil. Parece un milagro que nuestros caminos se cruzaran en el momento oportuno", explica la intérprete a la revista Glamour.

Publicidad

Tras haber cerrado definitivamente el agridulce capítulo que vivió con Gavin Rossdale, la que fuera líder de No Doubt ha encontrado, gracias al optimismo que vuelve a irradiar en su día a día, la inspiración que necesitaba para escribir canciones que conjugan mensajes tan románticos como positivos.

"Evidentemente, las experiencias que he vivido con él me han inspirado a la hora de escribir nuevas canciones. Es cierto que venimos de mundos diferentes, pero tenemos muchas similitudes también, en las cosas que amamos y en los principios que nos guían. Y es muy divertido también poder ahondar en las diferencias, porque te ayudan a aprender cosas nuevas y a ver lo que ocurre desde otra perspectiva", explica en la misma entrevista.

Poco antes de sacar al mercado su último trabajo discográfico, 'This is What The Truth Feels Like', el pasado mes de marzo, la estadounidense confesaba que el impacto que su separación había tenido en su estado anímico y en su vida familiar le había impedido sacar fuerzas para componer, un bloqueo mental que solo superó tras iniciar su envidiable romance con Blake.

"En ese momento, no solo mi relación había terminado, sino que mi familia como tal estaba rota. Mis hijos pasaban la mitad del tiempo fuera de casa y eso me dejó devastada. Ni tenía tiempo ni ganas de escribir canciones, había perdido la confianza en mí misma y me encontraba perdida. Pero con esfuerzo y ayuda, al final todo se consigue", explicaba a Cosmopolitan.

Publicidad

Por: Bang Showbiz