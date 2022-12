Gwen Stefani adora a Rihanna

La cantante Gwen Stefani -que se separó de su marido Gavin Rossdale el pasado mes tras 14 años de matrimonio- está feliz de poder contar con Rihanna como mentora invitada en el programa 'La Voz', de hecho le encantaría contar con ella como coach permanente en el espacio musical.

"Me encanta trabajar con ella. Me encanta trabajar con ella y me encanta mirarla. Así que no me importaría tener que verla todos los días. Pero sí, sería divertido. Sería muy diferente si tuviéramos a otra chica. Aunque también echaría de menos a los chicos. Es una locura, la química que creo que tenemos es muy buena y no podría imaginarme esto de otra forma", señala Gwen -que comparte papel de jurado con Blake Shelton, Pharrell Williams y Adam Levine- en el portal TooFab.

Blake, por su parte, que también se ha separado recientemente de su mujer Miranda Lambert, bromeó sobre la atracción que supuestamente la cantante de Barbados siente por él.

"Estoy impresionado con Rihanna. Es muy divertida... y está loca por mí. Probablemente acabemos teniendo algo en algún momento", señaló en 'Access Hollywood'.

Además la broma continuó cuando le preguntaron si se plantearía una colaboración musical con la exitosa cantante.

"Veo una colaboración, pero puede que no sea musical. ¿Entiendes lo que quiero decir?".