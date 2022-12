Guy Pearce espera que Robert Pattinson se convierta en 'la mayor estrella de cine del mundo'

El actor Guy Pearce coincidió con Robert Pattinson en la película 'The Rover' por lo que conoce bien su manera de trabajar, aunque ya antes se había dado cuenta de que con su físico y su profesionalidad podría llegar a ser "la mayor estrella de cine del mundo".

"Coincidí con Robert de pasada en una convención de cómics hace un par de años y le dije que me parecía genial, pero solo había visto una de sus películas, 'Agua para elefantes'. Está interesado en profundizar en sus personajes tanto, si no más, que yo mismo. Pensé que era un chico muy de mi estilo. Luego até cabos y pensé: 'A ver, tiene esa planta, es famoso y bueno, si no consigue ser la mayor estrella de cine del mundo algo está mal'. Increíble como actor e increíble su físico, ¡qué combinación!", señaló al periódico Metro el intérprete de 47 años.

Guy había confesado en alguna ocasión que su habilidad para actuar provenía de la ansiedad social que padecía, aunque ya no cree que esté tan afectado por ello, algo en lo que ha tenido que ver cumplir años.

"Soy mucho mayor ahora pero si estoy en un acto social y me voy, siento una gran sensación de alivio. Estoy seguro de que esto le pasa a mucha otra gente, no tienes necesariamente que sentirte parte de ello. Siempre ha habido gente que me ha dicho que soy una persona triste que se toma las cosas muy en serio. Yo siempre he sentido que tengo que hacer que no soy nada de eso, lo que me cuesta energía. Por lo que cuando salgo de algún evento pienso: 'Menos mal que ya puedo estar solo'. O con mi mujer, ella me entiende".