Guillermo del Toro: 'México se rige por la ley del Viejo Oeste'

El flamante ganador del Óscar Alejandro González Iñárritu no es el único cineasta mexicano que ha alzado la voz para denunciar la actual situación que se vive en su país natal, ya que su compañero Guillermo del Toro tampoco escatima en palabras a la hora de criticar la corrupción y la violencia "del Viejo Oeste" que asola México.

Publicidad

"Es un momento en el que se vive según la ley del Viejo Oeste, de llegar con la pistola a la cantina y ver qué pasa. Pase lo que pase, no hay ninguna estructura que lo detenga", declaró el director a su paso por el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde compartió su pesadumbre por la situación de caos que debe soportar la sociedad mexicana: "Lo que me preocupa es que hemos pasado de la descomposición social a la absoluta vorágine".

Sin embargo, del Toro no está dispuesto a consentir que la inseguridad o la traumática experiencia que vivió en México antes de mudarse a Estados Unidos -su padre fue secuestrado en 1998- le impidan regresar para rodar uno de sus proyectos más personales: 'Plata', una cinta basada en su novela 'The Strain: The Silver Angel', escrita en colaboración con Chuck Hogan.

"Si no muero de un ataque al corazón antes, pienso rodarla. Llevo queriendo hacerla durante 15 años y me lo debo a mí mismo", concluyó.