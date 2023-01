Grace Jones acusa a Lady Gaga de 'no tener alma'

Aunque Lady Gaga ha logrado conquistar a miles de personas tanto con sus canciones como con su excéntrica personalidad, la cantante Grace Jones no se cuenta entre sus admiradores porque en ninguna de las ocasiones en las que ambas han coincidido consiguió "conectar" con ella.

"Gaga vino a mí y no pude encontrar su alma. Yo provengo de la iglesia [su padre era un clérigo apostólico], a lo mejor eso tiene algo que ver. Me gusta llegar al alma de una persona. Simplemente no sentí su alma", reveló Grace a la emisora SiriusXM.

Sin embargo, la cantante está dispuesta a darle a Lady Gaga el beneficio de la duda porque no descarta la posibilidad de que su presencia le hiciera sentirse intimidada.

"Puede que se sintiera intimidada al conocerme. Esto es algo que ha pasado antes. No pasa nada", añadió.

A Grace no le hizo ninguna gracia descubrir en otra de las ocasiones en las que coincidió con Gaga que la artista llevaba una pieza del diseñador de sombreros Philip Treacy, cuyas creaciones ha lucido ella misma durante su gira, porque le pareció que estaba copiando su estilo.

"Después [de la primera vez] nos encontramos tres veces más a través de [Philip] Treacy y me enfadé muchísimo. Sé que Philip necesitaba hacer dinero, pero ya sabes, al menos podría haber esperado hasta que terminara mi gira para repetir en lo que hemos estado trabajando juntos".