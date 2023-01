Gloria y Emilio Estefan, testigos de la consagración artística de su hija Emily

La cantante Gloria Estefan no ha podido contener su emoción ante sus seguidores de las redes sociales tras asistir ayer jueves junto a su marido Emilio a la entrega de premios 'La Musa' que concede anualmente el 'Latin Songwriters Hall of Fame', ya que su hija Emily, quien debutaba recientemente en la industria discográfica con el sencillo 'Reigns (every night)', fue una de las protagonistas de la noche al recibir el galardón a la estrella revelación del año que concede la institución.

Publicidad

"Estamos muy orgullosos de nuestra niña y del increíble premio que se ha llevado esta noche. #lamusaawards2016 #latinsongwritershalloffame (sic)", escribió la reina del pop latino en su cuenta de Instagram para titular dos fotos, una en la que comparte alfombra roja con Emilio y otra en la que ambos posan orgullosos junto a la benjamina de la familia, que aparece en la instantánea sujetando su premio y con una guitarra colgada.

La hija de la veterana artista tampoco dudó en compartir con toda la comunidad virtual las palabras de reconocimiento que recibió en tan inolvidable velada por parte de la organización de los premios, que destacaban la "frescura" y el "dinamismo" de una propuesta artística que, al fusionar armoniosamente elementos del jazz, el pop y el folk tradicional americano, se aleja irremediablemente de la música que hizo de Gloria todo un referente del género latino.

"Emily es una de las cantautoras emergentes más emocionantes y dinámicas del actual panorama musical, y estamos deseando seguir sus pasos en su firme camino hacia el estrellato. Esperamos que en el futuro podamos continuar disfrutando de una música tan fresca y maravillosa como la que nos ofrece ahora", escribió Larry Underwood, fundador y presidente de 'World Arts' -organismo responsable del acto-, en el programa del evento que Emily fotografió y posteriormente subió a Instagram.

Publicidad

A pesar de haber forjado una personalidad artística que nada tiene que ver con la de su famosa madre, eso no significa que Emily no tenga en sus afamados padres el principal referente creativo y personal que ha guiado sus años de formación en la prestigiosa academia musical Berklee.

"El legado de mis padres, lo duro que tuvieron que trabajar para darnos a mi hermano y a mí la vida que hemos llevado, por supuesto que ha influenciado mi música y los mensajes que quiero transmitir con mis canciones. Gracias a ellos, soy consciente del poder que tiene el arte para llegar a la gente y transmitir grandes valores", explicaba Emily a la revista Billboard.

Publicidad

Aunque Emily lleva ya dos años publicando canciones a través de YouTube y de las plataformas de streaming, no fue hasta el pasado verano cuando firmó su primer contrato de distribución con uno de los sellos pertenecientes a la división musical de Sony, 'RED', responsable de que el primer álbum de la joven de 23 años esté disponible en todo el mundo a principios del año que viene para dar así continuidad al gran éxito que ha tenido 'Reigns (every night)' en la escena independiente.

Por: Bang Showbiz