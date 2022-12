Gloria Estefan quiere que Ariana Grande protagonice su musical

Dentro de los preparativos de su musical 'On Your Feet', Gloria Estefan quiere contar con los mejores talentos del momento. Por ello, le encantaría poder contar con Ariana Grande para protagonizar la producción, ya que cayó rendida ante sus dotes interpretativas durante un crucero cuando la joven cantante solamente era una niña.

"La vi cuando tenía 8 años en un crucero, había cantado una canción. Literalmente fui hacia donde estaba y le dije a ella y a su madre: 'No sé si has planeado dedicarte a esto, pero es algo que tienes que hacer porque eres una cantante increíble'", confesó la propia Gloria al periódico New York Daily News.

Aún al recordarlo hoy, la artista cubana no deja de asombrarse por el derroche de talento que Ariana demostró.

"Ella estaba cantando en el karaoke y nosotros estábamos escuchándola atentamente ¡fue increíble!", contó.

A pesar de que aún no se ha anunciado el reparto, el equipo de producción ha llevado a cabo pruebas en Miami y Nueva York para determinar quiénes se meterán en la piel de Gloria Estefan y su marido Emilio Estefan Jr. protagonizando 'On Your Feet', un título que rememora el éxito 'Get On Your Feet' de la artista cubana. El argumento de la producción musical, que incluirá temas como 'Conga' o '1-2-3', girará en torno a cómo el matrimonio se labró una exitosa trayectoria en el mundo de la música convirtiéndose en importantes nombres a nivel internacional.