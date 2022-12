Gloria Estefan envía mensajes de texto con emoticonos besucones

La joven intérprete Ana Villafañe, que interpretará a Gloria Estefan en el musical basado en su vida y en la de su marido Emilio Estefan, 'On Your Feet', todavía se sorprende cada vez que recibe un mensaje de texto de la legendaria cantante, en el que no suele faltar algún emoticono divertido.

"Me manda mensajes de texto con emoticonos, como el de la carita que guiña un ojo y manda un beso, lo cual todavía me resulta una verdadera locura. Gloria es genial", reveló Ana durante una entrevista a InStyle, durante la que también habló sobre la estrecha amistad que ha forjado con ella: "En realidad me ha tomado bajo su protección. Un día, la llamé para pedirle recomendaciones musicales, porque me gusta hacer una lista de canciones para cada personaje que interpreto. Así que últimamente he estado escuchando un montón de temas clásicos, desde canciones cubanas a los Beatles".

A pesar de la gran cantidad de tiempo que ha pasado junto a la estrella cubana para preparar su papel, de vez en cuando Ana todavía se sorprende al recordar que está en la misma habitación que uno de los ídolos de su infancia.

"Durante los ensayos, uno de los hemisferios de mi cerebro está trabajando y tomando apuntes sobre todo lo que me dice, pero el otro hemisferio está en plan: 'Dios mío, ahora mismo estás en una habitación cantando con Gloria Estefan'. Es uno de esos momentos en los que te preguntas si algo es real", explicó.