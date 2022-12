Glenn Close y David Shaw se divorciaron este verano tras nueve años juntos

La actriz Glenn Close y el inversor David Shaw pusieron punto final discretamente a su matrimonio de nueve años a lo largo del pasado verano. Tras el divorcio Glenn se trasladó a Nueva York, mientras que su ya exmarido ha preferido permanecer en la casa que ambos compartían en Maine, según ha confirmado un portavoz de la estrella de cine al periódico New York Post.

"Glenn y David le fueron contando a sus amigos a lo largo del verano sus planes para divorciarse, y les avisaron de que él iba a seguir viviendo en Maine mientras que Glenn se mudaría a Nueva York. Llevan ya un tiempo separados y la relación entre ambos es cordial", añade una fuente cercana al ya exmatrimonio.

Este es el tercer divorcio para Glenn, que estuvo casada con James Marlas y con Cabot Wade antes de pasar por el altar con David.

Los fracasos sentimentales de la intérprete -que tiene una hija, Annie Maude Starke (27), con su expareja John Starke-, han provocado que la actriz acabe teniendo una visión no demasiado positiva de las relaciones sentimentales.

"Demasiadas mujeres se definen a sí mismas según los términos del hombre con el que están. En mis matrimonios, yo era como una ameba. Los hombres florecen bajo el cuidado de una buena mujer, pero creo que a menudo nosotras no obtenemos ese mismo beneficio de un hombre. Creo que los hombres y las mujeres son dos especies diferentes. Katharine Hepburn solía decir que ellos deberían vivir en la casa de al lado y visitarla de vez en cuando. No me parece mala idea", revelaba Glenn a la revista People en 1987 sobre sus dos matrimonios.

Por: Bang Showbiz