Giuliana Rancic recuerda el doloroso y último adiós a Joan Rivers

La estrella televisiva Giuliana Rancic recuerda cómo fue el doloroso adiós a la copresentadora del programa 'Fashion Police' Joan Rivers, que falleció a los 81 años tras una fallida operación de garganta.

"Lloré hasta quedarme dormida. Estuve todo el día siguiente en la cama, enterrada bajo las sábanas, llorando hasta que no me quedaron más lágrimas", relata en su nuevo libro 'Going Off Script'.

Cuando Giuliana llegó al hospital para ver a Joan, la hija de la humorista, Melissa, le dijo que era el momento de darle el último adiós antes de que la desconectaran del ventilador que la mantenía con vida.

"En el lecho de su muerte, sus uñas estaban perfectamente arregladas y pintadas con un color morado oscuro. Estaba maquillada y tenía el pelo arreglado también. Joan simplemente era Joan durmiendo. Las canciones de su espectáculo favorito sonaban de fondo. Yo entré en mitad de 'A Chorus Line'", declara la presentadora.

En sus últimos momentos con Joan, Giuliana tuvo la oportunidad de darle las gracias por todos los consejos que le había dado y por "haber estado dispuesta a dar una oportunidad a una chica con un nombre divertido".

"Cuando tristemente me di cuenta de eso [que Joan no se iba a despertar], estuve 15 minutos hablando con ella y dándole las gracias por haberme dado una oportunidad, por sus incalculables consejos, y por haberme hecho sentir querida cada semana. Finalmente, le di mi último adiós entre lágrimas, salí de allí y abracé fuertemente a Melissa".