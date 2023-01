Gina Rodriguez tardó en aceptar su cuerpo por las burlas que recibió de niña

La adolescencia de Gina Rodriguez no fue precisamente un camino de rosas para la actriz debido a las burlas del resto de jóvenes de su edad por culpa de su "pecho plano" y su trasero.

"Digamos que la joven Gina tardó bastante en florecer. Me criticaban por cosas que escapaban a mi control. No tuve mi primer periodo hasta los 16 años, y tenía el pecho plano. Y también tenía un trasero grande, los críos se burlaban de mí por eso", confiesa Gina a la revista In Style.

A Gina no se le escapa la ironía de que ahora los traseros grandes se hayan convertido en objeto de deseo gracias a estrellas como Jennifer Lopez o Kim Kardashian.

"Ahora ese mismo tributo es celebrado, las mujeres hacen 7.000 sentadillas al día para conseguir un trasero como el mío, el mismo por el que me hacían pedazos cuando tenía 11 años y el mismo que me hacía sentir que no era guapa", añade.

Aunque la actriz se ha convertido en uno de los iconos de la belleza natural en la industria del cine, a ella le costó mucho tiempo alcanzar un nivel de confianza en sí misma en el que ya no le importara lo que dijeran sobre su aspecto físico.

"Este es el cuerpo que me ha tocado, pero me ha llevado mucho tiempo sentirme a gusto con la mujer que soy", reconoce.