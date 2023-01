Gina Rodriguez sufrió acoso en la adolescencia por ser 'muy bajita'

Antes de saltar a la fama, la actriz Gina Rodriguez sufrió acoso por culpa de su baja estatura y su aspecto demasiado juvenil, aunque esa dura experiencia sirvió para convertirla en la "luchadora" que es hoy en día.

"De pequeña era una luchadora, todavía lo soy, pero era una luchadora porque era muy bajita. No tuve el periodo hasta los 16 años. No había madurado, así que me decían que tenía el pecho plano y el c*lo grande", reveló la intérprete en una entrevista a la revista Latina.

Gina nunca se dejó amedrentar y siempre tenía la respuesta perfecta para quienes intentaban ridiculizar su aspecto.

"Siempre me enfrenté a los abusones cuando era pequeña. Les decía: 'Vete a meterte con alguien de tu tamaño'. Sin embargo, según te vas haciendo mayor dejas de hacerlo, ya no les haces caso, simplemente les dices: 'Cierra la boca y apártate de mi camino'".

Sin embargo, tras saltar a la fama con su papel en la serie 'Jane the Virgin' Gina tuvo que volver a enfrentarse a los comentarios sobre su figura, pero ella considera que no ha salido demasiado mal parada en ese aspecto en comparación con algunas de sus compañeras de profesión.

"Cuando empecé a ser famosa y a ser más accesible para el público, la gente tenía muchas cosas que decir sobre mí. Siempre las tienen, pero yo siempre he sido cariñosa, amable, así que me parece que no me atacan tanto como a otras celebridades".

Por: Bang Showbiz