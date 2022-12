Gina Rodriguez siente pánico ante la idea de convertirse en madre

A sus 30 años, la actriz Gina Rodriguez no puede imaginar una situación más aterradora que tener que enfrentarse a un embarazo no planeado en el mejor momento de su carrera, tal y como le sucede al personaje que le ha dado la fama en la serie 'Jane the Virgin'.

"Es uno de mis mayores miedos ahora mismo, porque es algo que podría suceder. Cuando visito a mi ginecólogo siempre le digo: '¡No hagas nada raro!'. Da miedo porque creo que el regalo de la vida es una bendición. El hecho de que las mujeres puedan dar vida las convierte en unas superheroínas, y si Dios quiere, algún día también seré una. Pero hasta entonces, la serie será mi bebé. Si me quedara embarazada por accidente, tendría que convertirme en madre. Y no quiero tener que enfrentarme a la aterradora elección de decidir [qué hacer]. Quiero poder ser capaz de elegir convertirme en madre", declaró la intérprete al portal filipino The Star.

Después de permitirse el lujo de rechazar un papel en la serie de la mismísima Eva Longoria, 'Criadas y Malvadas', por considerar que perpetuaba los "estereotipos latinos", Gina está decidida a disfrutar de un éxito que atribuye en gran parte al gran ejemplo que le dieron las mujeres de su familia.

"Tengo a mujeres muy fuertes en mi vida. Mi madre, mi abuela y mis dos hermanas mayores: una es médico y otra es banquera. Crecimos en un ambiente muy humilde, de clase baja. No teníamos mucho dinero, y vi a mis hermanas sacar provecho de todo, pelear por lo que querían, incluso cuando la gente les decía que era imposible. Son la razón por la que nunca renuncié y por la que sigo adelante para que, con suerte, algún día pueda cuidar de todas ellas", añadió.