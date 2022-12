Gina Rodríguez prefiere dormir a arreglarse para parecer Sofía Vergara

Sofía Vergara ha creado un precedente de mujer latina orgullosa de sus curvas y de su femineidad al que, sin embargo, no todas sus compañeras hispanas en la meca del cine se ven capaces de adherirse, especialmente la joven Gina Rodriguez, que considera toda una tortura tener que sacrificar horas de sueño para someterse a interminables sesiones de maquillaje.

"Hoy me he levantado a las 4:15 de la madrugada para ir a peluquería y maquillaje. ¡Por favor, ninguna mujer debería ir a la peluquería tan pronto!", explicó divertida la intérprete a la revista Miami Modern Luxury, reconociendo eso sí: "Sería todo un desastre sin mi escuadrón de belleza".

Publicidad

Sin embargo, Gina es consciente de que la cantidad de estilistas que tiene a sus disposición es proporcional al éxito que cosecha con su papel protagonista en la serie 'Jane the virgin', por lo que le gusta considerar sus horas muertas en la silla del maquillador como una "ridícula bendición".

"Es la bendición más ridícula del mundo. Recuerdo que lo que solía pedir en mis plegarias era que Jane fuese tan bien como para que en mis días libres tuviera que hacer ruedas de prensa. Así que aquí estoy en mi día... Es como: '¿No querías ruedas de prensa? ¡4:15 de la mañana! Levántate y ponte maquillaje'", añadió la extrovertida Gina.

La falta de interés de Gina por ofrecer su mejor cara contrasta notablemente con la filosofía vital de Sofía, que ha reconocido en más de una ocasión que nunca sale de casa sin maquillaje.

"Soy latina, me maquillo sí o sí. Es automático. Me ducho, me arreglo el pelo y me pongo maquillaje. Para mí, es como depilarme. No creo en los looks naturales. ¡El pintalabios te ilumina la cara! A no ser que seas Giselle Bundchen o tengas 19 años, necesitas un poco de ayuda", aseguraba la colombiana a la edición estadounidense de la revista Harper's Bazaar.