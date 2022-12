Gina Rodríguez luchó contra los estereotipos de belleza en Hollywood

Si alguien le hubiese dicho a Gina Rodriguez, protagonista de 'Jane the Virgin', hace unos años que acabaría ganando un Emmy y convirtiéndose en la chica de moda de Hollywood, no se lo habría creído porque siempre consideró que no era lo "suficientemente guapa o delgada" para triunfar como actriz.

"El problema no era solo mi origen étnico. No ver a ninguna mujer similar a mí como protagonista me hacía sentir que jamás iba a ser lo suficientemente delgada o lo suficientemente guapa", revela la intérprete a la revista Glam Belleza Latina.

Por eso Gina quiere convertirse ahora en un ejemplo para las nuevas generaciones, para que ninguna joven vuelva a sentirse tan fuera de lugar como ella.

"Quiero dar a las chicas jóvenes, como mi sobrina, las herramientas para que cuando vean un anuncio piensen: 'Esa chica es guapa, pero esa no es la única forma de belleza", reveló.

Sin embargo, Gina no vive pendiente de su aspecto a pesar de haberse convertido en el objetivo de los paparazzi, como sí hacen muchas de sus compañeras de profesión e intenta no tomárselo demasiado en serio cuando se encuentra con una fotografía suya en la que no sale precisamente favorecida.

"Todavía me guío por los valores que me inculcaron mientras crecía. Cuando la gente publica fotos mías en las redes sociales con aspecto de loca, en medio de uno de mis discursos... Bueno, todavía soy capaz de ver la belleza en esas fotos. Soy una persona de verdad, y no voy arreglada todo el tiempo. Esa es la pura verdad. Intentar vivir de otra manera es imposible, no es algo sostenible".

Por: Bang Showbiz