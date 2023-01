Gina Rodriguez intentó adelgazar para conseguir papeles protagonistas

La actriz Gina Rodriguez tuvo una serie de altibajos alimenticios en los inicios de su carrera por culpa de los comentarios que le hacían sobre su aspecto físico, que le llevaron a atravesar temporadas en las que intentaba perder peso a toda costa y otras en las que comía cualquier cosa porque ya no le importaba cuidar su figura.

"A mí me dijeron que siempre sería una actriz de reparto. Tenía muchos sueños, pero no el aspecto y el tipo de cuerpo habituales. Me puse a hacer ejercicio como una loca, y más tarde también hice todo lo contrario: pensé que en ese caso podía comer lo que me apeteciera. Pero me hacía daño a mí misma no siendo saludable", confesó la intérprete a la revista InTouch.

Aceptarse a sí misma ha sido todo un reto para Gina debido en gran parte a sus problemas de tiroides.

"Mi peso ha sido un desafío para mí desde que me diagnosticaron problemas de tiroides con 19 años. No puedo ponerme a entrenar y bajar hasta una talla 2. ¡Me niego a intentar vivir en ese mundo! Tuve que luchar contra las imágenes con las que me bombardeaban constantemente y contra lo que veía en el espejo. Al final me di cuenta de que mi cuerpo era hermoso tal y como es".