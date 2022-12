Gillian Anderson confesó una relación homosexual pasada para honrar la memoria de su expareja

La que fuera protagonista de 'Expediente X', Gillian Anderson, confesó hace dos años haber mantenido una relación amorosa con una mujer cuando estaba en el instituto, algo que hizo -según explica la actriz ahora- porque sentía que se lo debía a su expareja, quien murió un año antes habiendo rechazado importantes cantidades de dinero por contar la historia.

"Murió por un tumor cerebral un año antes de que yo lo hiciese público. Yo nunca había hablado de ella con nadie hasta entonces. Era una persona maravillosa que significó mucho para mí y quería honrar su memoria en lugar de esconder nuestra experiencia. Hace años, después de que rompieramos, me llamó para decirme que le habían ofrecido una gran cantidad de dinero por una foto de nosotras dos juntas y que la había rechazado", señaló al suplemento Even del periódico Mail on Sunday.

Gillian -casada en dos ocasiones, pareja durante seis años de Mark Griffiths y madre de tres hijos- está muy agradecida a su exnovia por no traicionar su confianza al rechazar las diferentes propuestas que le hicieron.

"Fue una decisión muy difícil porque ella podría haber usado ese dinero. Yo sentía que era importante acabar con el tabú de este tipo de relaciones, decir que esto ha pasado y que no me avergüenzo de ello", sentenció.