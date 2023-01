Gillian Anderson adora su vida de soltera

La actriz Gillian Anderson -madre de Piper (21), Oscar (9) y Felix (7)- está "satisfecha" con su vida tal y como es, por lo que no necesita un hombre para hacerle feliz.

"Sí, estoy satisfecha. No siento que me falte algo en la vida. Desde luego no me verás destrozada en una barra de bar. La cosa es que no he conocido a nadie, y no sé dónde se conoce la gente. El problema es que hay cosas que se necesitan y cosas que se quieren. Tengo una lista de necesidades y no pienso comprometer ninguna de ellas. Pero aparte de eso... ¡no conozco a nadie nuevo! No es como si conociera gente, me pidieran salir y yo me negara. Ni siquiera es que conozca gente y no les preste suficiente atención. Simplemente no conozco a nadie nuevo. Suelo estar en un avión, en un rodaje o con mis hijos. Hay personas en mi vida que me han intentado presentar a un conocido, y si un amigo dice: 'Conozco a alguien increíble', voy a la cita. Pero la cosa es esta: Tengo tres hijos. Es mucho pedir", cuenta la intérprete estadounidense en The Observer.

Publicidad

Y llegada la hora de elegir pareja, Gillian (47) sabe bien lo que busca, y siempre primará la personalidad antes que el físico.

"No he estado en ninguna relación desde hace un par de años. Pero no es algo que me provoque ansiedad, ni estoy interesada en verme con alguien con el que no conecto. La gente dice: 'Oh, es tan mono'. El problema es que no estoy nada interesada en la apariencia".