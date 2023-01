Gigi Hadid rememora las bromas 'épicas' de su último año de escuela

Aunque la joven Gigi Hadid tiene que cargar con un sinfín de responsabilidades diarias derivadas de su exigente carrera en el mundo de la moda, al mismo tiempo no puede evitar volver mentalmente a su último año de instituto -se graduó en 2013- para rememorar las bromas "épicas" que planeaba con sus compañeros de clase con el fin de mantener vigentes las tradiciones escolares de Estados Unidos.

"En mi país los estudiantes tenemos la tradición de hacer bromas épicas en el último año de instituto, en el que toda la clase se junta para planear unas cuantas. Nosotros cogimos un coche viejo y lo reconstruimos en el tejado del colegio en medio de la noche. ¡No fui solo yo! También estaban muchos de mis amigos varones y otra gente. Cada año se hace algo diferente, una vez, en una de las clases llenamos la pista de tenis con arena y compramos pelotas y sillas para hacer una fiesta en la playa. Todos aparecieron en sus trajes de baño, fue increíble", rememora Gigi en una entrevista para la revista británica Dazed.

Además de haber madurado a base de desfiles y sesiones de fotos, Gigi ha dejado claro en los últimos años que tiene un gran éxito con los hombres -como demuestra su estable relación sentimental con el cantante Zayn Malik, pero lo cierto es que la modelo no disfrutó de su primer beso en los labios hasta hace relativamente poco.”No era tan pequeña, tendría sobre 15 o 16 años. Todo el mundo se había besado a una edad más temprana, yo fui de las últimas", confiesa. Además de ser una gran aficionada a la moda y a las nuevas tendencias desde su más tierna infancia, la estrella de las pasarelas también tenía de pequeña un interés algo menos común: ser psicóloga criminal. "Cuando era una niña quería ser psicóloga criminal, algo bastante inusual a esa edad. Hay un programa en televisión, 'Forensic Files', que no está guionizado, es todo real. Pues eso es lo que quería hacer yo, pero creo que más bien era porque tenía curiosidad. Por eso fui a la universidad [para estudiar psicología criminal], pero me gusta ser modelo, es muy divertido".