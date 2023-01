Gigi Hadid no es fan de One Direction

La modelo Gigi Hadid no tiene ningún reparo en confesar que, a diferencia de la mitad de las adolescentes del planeta, ella nunca ha sido una gran fan de One Direction, el antiguo grupo de su novio Zayn Malik, y que ni siquiera está segura de conocer sus famosas canciones.

"Crecí en un hogar con un padrastro que se dedicaba a producir música clásica. Andrea Bocelli, Josh Groban... ese el tipo de música que yo escuchaba. Creo que todos podemos nombrar por lo menos una canción de One Direction, o a lo mejor no... ¡Pero desde luego me gusta mucho más Zayn en solitario!", aseguró con firmeza la maniquí en el programa de Jimmy Kimmel.

La opinión no demasiado favorable que la joven parece haberse formado de la banda británica podría estar influenciada por los reproches velados que su chico ha realizado acerca de su etapa como componente del ahora cuarteto musical desde que lo abandonara en marzo de 2015.

Al margen del exceso de presión mediática al que todos se veían sometidos tanto él como sus compañeros Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson, a Zayn siempre le molestó profundamente la falta de libertad creativa con la que contaba en One Direction, una situación que no se ha cansado de denunciar tras iniciar su carrera como solista.

"Cada letra que he compuesto tiene una auténtica historia detrás. Todo lo que tuve que trabajar para crear 'Pillowtalk' mereció la pena porque, en cuanto la terminé, sentí que estaba en el camino adecuado, clavando el sonido exacto que quería capturar en mi música. También pude escribir sobre un tema que no había podido abordar en mi época con One Direction: el sexo", afirma el cantante en un extracto de su autobiografía 'Zayn'.