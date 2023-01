Gigi Hadid defiende su relación con Zayn Malik

La modelo Gigi Hadid defendió vía Twitter su nuevo romance con el cantante Zayn Malik después de que aparecieran fotos de ella y el excomponente de One Direction agarrados de la mano tras una cita nocturna en Los Ángeles.

"A veces la vida ocurre. Por cualquier razón, en cualquier momento. Y a veces no tiene sentido hasta que lo tiene. Ya está. Si hubiera alguna forma de sentarme con cada uno de vosotros y contaros mi versión, lo haría. Pero no la hay, por lo que no lo haré. He descubierto que la única forma de alcanzar la felicidad es vivir como si el microscopio no estuviera ahí", publicó en su cuenta de Twitter, un mensaje que posteriormente borró.

La maniquí -cuyo exnovio Joe Jonas dejó de seguirles a ella y a Zayn en Twitter y borró una foto de él junto al ex One Direction de su cuenta de Instagram- también contestó a un tuit que definió su relación como "falsa". El tuit recibido decía: "Quieres que el público consuma y crea en tu falsa relación, ¿pero no quieres ser juzgada por ello? Esto no funciona así".

A lo que Gigi respondió: "¿Quién eres tú para decir que es falsa? Tu comentario demuestra lo que digo. Si no sabes, no sabes".

Después de este enfrentamiento virtual, Gigi borró los tuits antes de compartir una foto de una playa con la palabra "relájate" en la parte superior.

El ángel de Victoria's Secret se encuentra actualmente en Londres con su hermana pequeña Bella Hadid.