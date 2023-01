Gigi Hadid compartió sus fotos para Sports Illustrated con Zayn Malik

La primera persona con la que contactó la modelo Gigi Hadid al ver su sesión de fotos para la última edición de bañadores de la revista Sports Illustrated fue su novio Zayn Malik, quien quedó impresionado con las imágenes.

"[¿A quién contacté primero?] Mandé un mensaje a alguien muy especial para mí, siempre me emociono con las fotos... A él obviamente le gustaron las fotografías", comentó Gigi a 'Entertainment Tonight'.

Publicidad

Además de la emoción por aparecer en la conocida edición de bañadores por tercera vez consecutiva, Gigi siente que esta publicación marca algo muy especial: el aniversario de su amistad con Lily Aldridge.

"Este es nuestro tercer año con Sports Illustrated por lo que la 'Swim Week' es nuestro aniversario. ¡Así que este es nuestro tercer aniversario de amistad!", explicó.

Gigi también cuenta entre sus amigas con la artista Taylor Swift, de quien está muy orgullosa por haber ganado este lunes tres premios Grammy -Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop por '1989', y Mejor Vídeo Musical por 'Bad Blood'-, aunque no le sorprendiese el triunfo de la cantante.

"Me lo esperaba, no fue una sorpresa que ganara, pero estoy muy orgullosa de ella, creo que ha sido un gran recorrido hasta '1989' y nadie lo merece más que ella. Es la persona más trabajadora, con más visión para los negocios, brillante y agradable que conozco. Me alegro mucho por ella. Me hubiera gustado haber estado ahí, pero estábamos todos allí en espíritu", añadió.