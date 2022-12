Gerard Piqué no oculta su rabia contra los medios de comunicación

Después de que el portal Marca.com pidiera disculpas tras publicar unas declaraciones falsas de Gerard Piqué en las que describía al FC Barcelona como "un bastión de resistencia durante el régimen dictatorial de Franco" -un comentario que nunca hizo durante su comentada entrevista al canal CNN-, el popular futbolista ha acudido al universo digital para criticar un acto que mancha claramente su imagen pública.

"No es la primera vez ni tampoco será la última...", ha escrito Piqué en su perfil de Twitter, comentario al que ha añadido una captura de pantalla con la noticia.

Esta no es la primera vez que Piqué se ve envuelto en una polémica con los medios de comunicación, ya que en más de una ocasión ha arremetido contra los intentos de determinadas plataformas de desestabilizar su juego o el de su club, el FC Barcelona.

"Es difícil ser objetivo desde el punto de vista de la prensa y para mí también lo es. Está claro que siempre hay intereses. Yo intento ser positivo en mi forma de ver las cosas y en mis declaraciones. Siempre hay gente que nos atacará y otra que nos defenderá", comentaba al diario Sport.

En cualquier caso, no parece que estas cosas afecten al día a día del jugador, al menos no lo hacen desde que naciera, hace casi un año, su hijo Milan -fruto de su relación con Shakira.

"Milan lo ha cambiado todo y ha hecho de mí una persona totalmente diferente. La temporada pasada el Bayern de Múnich nos eliminó de la Liga de Campeones con un 3-0 y al principio me encontraba anímicamente hundido. Pero al llegar a casa y encontrarme con Milan, cambié por completo de actitud y me di cuenta de que nada es tan grave. No existen los problemas cuando estoy a su lado", revelaba el deportista en la entrevista con CNN.

CON BANG SHOWBIZ