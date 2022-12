Gerard Piqué le dedica una serenata a Shakira durante sus vacaciones

La cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué continúan disfrutando de las vacaciones que iniciaron la semana pasada en Dubái y que les han llevando ahora hasta las paradisíacas playas de Maldivas, donde están aprovechando para relajarse en solitario sin tener que estar pendientes de atender a sus pequeños, Milan de 2 meses y Sasha de 3 meses, a quienes en esta ocasión han preferido dejar en casa. Aunque la pareja siempre ha sido muy celosa de su vida privada, en esta ocasión han querido compartir un momento íntimo de su romántica escapada con todos sus seguidores en las redes sociales, donde Piqué ha publicado un vídeo titulado 'divirtiéndome con Shakira' en el que aparece dedicándole una serenata a su chica al borde del mar.

En las imágenes se puede ver al defensa catalán cantando unos versos de la canción 'I've Got You Under My Skin' de Frank Sinatra e incluso marcándose una serie de pasos de baile mientras la colombiana se ríe de buena gana desde detrás de la cámara y le hace los coros.

Además de una oportunidad para desconectar, las vacaciones de la pareja también serán la ocasión perfecta para que la cantante vuelva a lucir junto al mar su envidiable figura, que ella misma reconoce que solo ha conseguido recuperar en las últimas semanas después de dar a luz a su pequeño Sasha.

"Durante una temporada solo pude ponerme pantalones de chándal porque tenía justo esa talla intermedia, cuando no estás ni delgada ni gorda. ¡Pero ahora vuelvo a entrar en mis vaqueros! Lo cual siempre es una buena noticia. Pero solo he conseguido ponérmelos hace dos semanas. Antes era bastante triste, porque no podía subírmelos más allá de las rodillas", confesaba Shakira a la revista HELLO!