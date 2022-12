George Clooney se cuida y busca una vida saludable gracias a su esposa

El atractivo actor George Clooney no pudo estar acompañado por su mujer, la abogada defensora de derechos humanos Amal Alamuddin, con quien se casó el pasado mes de septiembre, durante la gala SeriousFun Children's Network celebrada en el Lincoln Center de Nueva York este lunes, debido a sus obligaciones profesionales.

Sin embargo, el actor no dudó en recordar a todos los allí presentes que su mujer es la inteligente de la relación, riéndose de sí mismo tras equivocarse con unas cifras durante su discurso.

Publicidad

Mientras rendía homenaje a Paul Newman, fundador de campamentos para niños enfermos, a Clooney le jugaron una mala pasada los números y se confundió al enumerar los países a los que ha ayudado la fundación, todo esto ante la atenta mirada de personalidades del mundo del cine como Meryl Streep, Tom Hanks o Dani DeVito.

"Desde 1988 estos campamentos han ayudado a más de medio millón de niños enfermos y a sus familias, provenientes de más de... de más de 50 países, 500 países serían demasiados. Realmente ni siquiera hay tantos... La inteligente es mi mujer", bromeó el actor.

Además de la inteligencia, parece ser que Amal también lleva un estilo de vida muy saludable y así quiere que sea el de su marido, al que ha puesto a dieta después de que cogiera más de seis kilos tras su boda.

"Amal me dijo que hay cinco reglas en el nuevo régimen de George y en su nuevo estilo de vida saludable que le harán recuperar la forma tan pronto como sea posible", contaba recientemente una fuente al Daily Star on Sunday. Las cinco reglas consistirían en no beber alcohol, no comer carnes grasas y tomar menos productos lácteos, algo que resultará muy "difícil" al actor debido a su pasión por los tacos.

Publicidad

"George es bastante disciplinado, y aunque las nuevas reglas alimenticias de Amal parecen muy sencillas, a él le va a resultar difícil porque adora la comida mexicana y se da atracones de comida rápida varias veces a la semana en Los Ángeles", detallaba otra fuente.

Por: BangShowbiz