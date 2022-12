George Clooney quiere que Lana Del Rey actúe en su boda

Una vez decidido a acabar con su condición de soltero de oro de Hollywood, el actor George Clooney está dispuesto a no reparar en gastos con tal de poder ofrecer a su prometida Amal Alamuddin la boda de sus sueños, un deseo que le habría llevado a contactar a los representantes de Lana Del Rey para intentar sorprender a la abogada de derechos humanos con una actuación sorpresa de su cantante favorita en su gran día.

"Amal es muy fan de Lana Del Rey, así que George está decidido a conseguir que cante para ella. Ya se ha puesto en contacto con el equipo de Lana para ver si podría actuar en su boda italiana", aseguró una fuente al periódico Daily Star.

La controvertida cantante parece haberse convertido en el entretenimiento preferido por las celebridades el día de su boda desde que cantara en el extravagante enlace florentino del rapero Kanye West y la estrella televisiva Kim Kardashian. El éxito de su pequeño recital en aquella ocasión sería una de las razones por las que Clooney podría tener que realizar ahora un importante desembolso económico para poder bailar al ritmo de las canciones de Lana el día de su unión con Amal.

"Por supuesto, a diferencia de Kanye y Kim, George no la conoce en persona así que puede estar seguro de que tendrá que pagar una elevada suma. Pero el dinero no es un problema; está dispuesto a pagarle a Lana lo que haga falta", añadió.

Sin embargo, el famoso intérprete podría necesitar barajar alguna otra opción aparte de Lana Del Rey para su gran día ya que la cantante aún no ha confirmado si estará disponible o no para la fecha, entre otras razones, porque le preocupa que aparecer en dos enlaces consecutivos afecte a su carrera profesional.

"Lana todavía no le ha dicho a la pareja si podrá o no actuar el día de su boda. Pero lo cierto es que no deja de preguntarse si es de mal gusto actuar en dos de las bodas más esperadas de este año", señaló otro informante a la misma publicación.