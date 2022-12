George Clooney organizó su despedida de soltero en el último minuto

El actor George Clooney -quien contrajo matrimonio con la abogada Amal Clooney el pasado mes de septiembre- dejó para el último minuto los preparativos de su despedida de soltero, siendo su asistente personal quien reservó mesa en el restaurante Da Ivo en Venecia diez minutos antes de que la estrella se presentara en el local en compañía de sus amigos.

"Me quedé muy sorprendido cuando vi quién era. Venecia tiene muchos restaurantes mejores que el mío. Después de prepararlo todo fui a darle la bienvenida, y una vez que se bajó del barco, me dijo: 'Ciao, Giovanni'. Podías ver claramente que estaba muy feliz. Llevaba puesto un traje de Armani. Estaba muy elegante", explicó Giovanni Fracassi, mánager del restaurante, al periódico The Sunday Times.

El grupo de acompañantes de Clooney pudo disfrutar de la máxima privacidad durante la última noche como soltero del intérprete gracias a la ayuda de los responsables del local, quienes colocaron pantallas en las ventanas del establecimiento para protegerles de miradas indiscretas.

"Al principio nadie sabía quién era, así que nos la arreglamos para meterle dentro y tapar las ventanas con manteles", explicó.

Aunque en aquella ocasión la visita de Clooney fue completamente inesperada, el restaurante veneciano es uno de los lugares habituales a los que solía acudir con sus conquistas amorosas antes de iniciar una relación con Amal.

"George había venido al restaurante en ocasiones anteriores con otras chicas antes de traer a Amal el 27 de mayo. Ella tiene mucha personalidad, en mi opinión. Es encantadora y muy elegante. Parecían muy enamorados... Puedes ver claramente si una pareja está verdaderamente comprometida. Si simplemente están tratando de aparentar puedes sentir la frialdad en su trato, pero entre ellos no sucedía nada parecido. Amal comió muchísimo y ambos bebieron prosecco. Estaba picoteando comida del plato del otro", declaró Giovanni.