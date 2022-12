Génesis Rodríguez evita leer los comentarios que le hacen en las redes sociales

Como cualquier otra joven de su edad, la actriz Génesis Rodríguez publica con asiduidad fotografías y vídeos en sus redes sociales para mantener así al día de sus andanzas en la meca del cine a sus seguidores, pero en su caso intenta por todos los medios no leer los mensajes que le dejan en la sección de comentarios.

"Estoy viendo mis comentarios en Instagram, aunque realmente no debería hacerlo porque no son comentarios muy bonitos. A veces me quieren y a veces no. Pero pues sí, no se puede complacer a todo el mundo", confesó la actriz en el programa 'La Fan Infiltrada' de la cadena Telemundo.

Aunque Génesis forma parte de la nueva generación de latinas que triunfa en Estados Unidos, ella no ha permitido que el éxito se le suba a la cabeza y por el momento lleva una vida muy tranquila alejada de las fiestas y los excesos.

"Llegué a Hollywood con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Yo empecé en las telenovelas, pero me ha ido superbien. La cubanita está muy bien en Hollywood. Hago mucho yoga, trato de ir a Malibú los domingos, estudio con mi maestra de actuación... Tengo una vida muy tranquila, la verdad", aseguró.

Génesis ya tuvo su primera experiencia como estrella de cine el pasado mes de febrero en la ceremonia de los Óscar, donde acudió invitada por su trabajo de doblaje en la película 'Big Hero 6', que acabó llevándose un premio.

"Me lo pasé de maravilla y la verdad que no pensé que fuésemos a ganar, porque nos sentaron superlejos y generalmente cuando te sientan tan lejos no vas a ganar, es mala señal. Cuando escuchamos que ganamos empezamos a gritar como locos. Y sí vi en la grabación más tarde un plano mío como desde muy, muy lejos gritando. La pasé súper. Después de que ganamos había un barra de bar y ya no recuerdo nada", explicaba emocionada Génesis en el programa 'Un Café Con' de la misma cadena.

Por: Bang Showbiz