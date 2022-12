Gael García Bernal ve a algunos actores como a un Cristiano Ronaldo chupón

El actor Gael García Bernal considera que hay muchos actores que anteponen su éxito individual al triunfo del conjunto de la película, algo que él nunca ha hecho, rechazando incluso algunos papeles interesantes al no creer en el proyecto global.

"Hay actores muy, muy buenos, a los que lo único que les interesa es el personaje. Hacen películas que no van a tener trascendencia, que no van a perdurar; suena feo, pero sí, para mí es la parte más superficial de una interpretación. No tiene nada de malo, pero, a fin de cuentas, no estás empujando para ser partícipe de todo. Yo me inclino más por hacer buenas películas. Me han ofrecido personajes excelentes que he rechazado después al no convencerme de que la película lo fuera tanto", reveló a El País Semanal.

Publicidad

El intérprete mexicano no duda incluso en comparar el individualismo de esos compañeros con la actitud del futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo sobre el terreno de juego: "Cristiano Ronaldo es ese tipo de jugador, prefiere meter él sus goles al resultado final del equipo".

Aunque trata de escoger con cuidado cada proyecto en el que se involucra, Gael García Bernal no duda en reconocer que no siempre hace las elecciones correctas.

"Me he llevado decepciones tremendas también. Uno hace películas sin calcular muy bien cómo quedarán. Pero si lo contemplas como espectador, finalmente lo que te quedan son las buenas películas en conjunto. La visión superficial y marketinera es la que predomina en muchos actores, pero, repito, no tiene nada de malo tampoco, qué bien, qué padre", apuntó.

El actor azteca nunca se ha visto atraído por el glamour de Hollywood y prefiere sentir la libertad de poder trabajar en distintas partes del mundo.

Publicidad

"En la decisión de un latino de irse a Estados Unidos, generalmente, cuenta poco lo artístico. Son prioridades. Para mí es importante conocer diferentes países, viajar, disfrutarlo, hacer muchas cosas en diversos lados. El privilegio en mi caso es no encerrarme en el mundo bastante exclusivo de Hollywood", añadió.