Gael García Bernal no se ve haciendo de galán

Tras protagonizar un controvertido "ménage à trois" con su amigo Diego Luna en la película 'Y Tu Mamá También', resulta difícil de concebir que Gael García Bernal se sienta intimidado ante la idea de interpretar el arquetípico papel de latin lover, una responsabilidad que curiosamente no se ve capaz de asumir a día de hoy pese a su amplia experiencia dando vida a los personajes más dispares.

"No soy galán, porque no lo puedo haber bien. Obviamente siempre trato de ser creíble en todos los papeles que me tocan, pero creo que hay otros muchos actores a lo que les va bien eso de ser galán. Pero no es mi caso, no creo que eso sea lo mío", confesó el intérprete mexicano al periódico Tiempo Argentino.

Pero ni siquiera su modestia a la hora de juzgar su arrebatador atractivo en pantalla será capaz de frenar el previsible aluvión de candidatas a ocupar su corazón que habrá generado el anuncio de su separación de la actriz Dolores Fonzi -madre de sus hijos Lázaro (5) y Libertad (3)-, una noticia que fue confirmada por la propia madre de Gael, la veterana intérprete Patricia Bernal, tras varias semanas de especulaciones en torno a una supuesta crisis en el matrimonio.

"Las decisiones se toman, y así son las cosas. Nos apoyamos los unos a los otros, como siempre. Hay que cuidarse y permanecer unidos. A veces las cosas funcionan o no funcionan, y solo queda ser cariñosos y estar bien", confesaba hace unos días Patricia Bernal a People En Español, confirmando de paso la buena relación que aún mantiene la ya expareja: "Tenemos muy buena amistad todos. Gael está bien, los niños están bien y Dolores está perfectamente bien. Somos muy amigos. Las cosas están así, pero van bien".