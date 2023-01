Gael García Bernal mantiene una relación 'refácil y buena' con su ex Dolores Fonzi

Los actores Gael García Bernal y Dolores Fonzi han conseguido llevar a cabo un proceso de separación ejemplar tras siete años de relación y dos hijos en común, Lázaro (6) y Libertad (4). Ahora la expareja mantiene una relación excelente, lo cual facilita que el mexicano pueda visitar a sus pequeños siempre que sus compromisos laborales se lo permiten sin tener que preocuparse de horarios de visitas.

"Es increíble y está buenísimo que así sea. Él es divino y yo soy refácil y buena. Todo lo que pensamos y hacemos es por el bienestar de los niños. No entra una situación personal que complique las cosas. Gael va y viene como siempre", afirma Dolores en una entrevista a Revista Viva.

Publicidad

Por su parte, Dolores ha rehecho su vida sentimental junto al director Santiago Mitre, aunque no se plantea dar un paso más en su relación teniendo un hijo juntos.

"De él me gustan mil cosas pero no las voy a decir para que no me lo roben. Nos llevamos bárbaro pero no tengo pensado tener otro hijo. Estoy bien así, con la parejita", matizó.

Gael tampoco tendrá que preocuparse por recibir uno de estos días una invitación de boda de su expareja, porque a Dolores sigue sin interesarle la idea de pasar por el altar.

"No me casé nunca y no es un tema pendiente. Nunca dije: 'Me quiero casar'. Pero a la vez, qué sé yo, no es algo que me inquiete por ahora".