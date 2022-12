Gael García Bernal: 'Como padre, soy muy nervioso y no paro de preocuparme'

A pesar de su extensa carrera cinematográfica, el papel más importante de la vida de Gael García Bernal se desarrolla lejos de las cámaras cuidando de Lázaro y Libertad -los dos hijos que tiene junto a su expareja Dolores Fonzi-, por quienes reconoce que no puede evitar preocuparse constantemente.

"Ser padre me ha cambiado a tantos niveles que todavía no me he puesto al día con ello. Han pasado un montón de cosas, y todo ha sido para mejor. Como padre, soy muy nervioso y no paro de preocuparme, pero me reconforta el hecho de que ellos cuentan con su propia subjetividad, cosa que yo no tengo. También tengo que recordar que han nacido en una época diferente. Su mundo está mucho mejor conectado que el mío cuando estaba creciendo y, siendo sincero, mis hijos están haciendo cosas que me gustaría haber podido hacer a mí", reveló el intérprete mexicano durante una entrevista al periódico The Guardian.

Gael no comparte esa creencia de que cualquier tiempo pasado fue mejor, ya que él tiene grandes esperanzas puestas en el futuro, que en su caso concreto incluye el estreno de la película 'El Ardor' y comenzar a grabar la nueva temporada de la serie 'Mozart in the Jungle'.

"Tengo muchas esperanzas puestas en el futuro, soy ingenuamente optimista", apuntó.