Freida Pinto y Dev Patel siguen siendo 'grandes amigos'

Los actores de 'Slumdog Millionaire', Dev Patel y Freida Pinto terminaron su romance de seis años el pasado mes de septiembre, aunque esto no supuso que perdieran la estrecha relación que mantenían, tal y como confirma actualmente la propia actriz.

"Dev y yo somos grandes amigos. Eso no va a cambiar nunca", reveló Freida al periódico USA Today.

La intérprete asegura que tanto ella como Dev están "encarando" y "lidiando" con las razones por las que rompieron su relación.

"Todo el mundo tiene que hacer sus pequeños descubrimientos. Tiene que vivir sus propias sorpresas, sus propias decepciones, y todas ellas son parte de la vida. Ninguna persona debería sentarse y decir: '¿pero por qué me ha pasado esto a mí?' o 'Todo iba bien, ¿qué demonios ha pasado?' o 'No, esto no puede ser', no puedes negarlo. Huir de ello no te va a ayudar a encontrar las respuestas. Así que las estamos encarando. Estamos lidiando con ellas", explicó Freida.

Desde su ruptura con Dev, la actriz se ha mudado de Londres a Los Ángeles y está disfrutando de la vida que ofrece Estados Unidos.

"Los Ángeles es un sitio genial. Puedes hacer de ella lo que quieras".

Previamente, Dev también había dicho que a pesar de que ya no son pareja, ambos siguen estando "increíblemente unidos".

"Estamos increíblemente unidos. Ella es realmente generosa, un ser humano paciente. [Freida] ha sido una de las personas que más impacto ha causado en mi vida. Muchas de mis motivaciones han sido gracias a ella, por estar con ella y haberla conocido", confesó el actor al periódico The Guardian.