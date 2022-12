Freida Pinto admira la humildad de Jane Fonda

La actriz india Freida Pinto admira la personalidad extrovertida y la sencillez de la veterana Jane Fonda, quien, como ella, es imagen de la firma L'Oréal Paris.

Publicidad

"[Me siento muy unida a] Jane Fonda. Me encantaría ser su mejor amiga, que fuera de esas amigas a las que puedes llamar a las 2 de la mañana. Tiene los pies en la tierra. Recuerdo un día que le dolía la espalda y estaba muy cansada, por lo que me ofrecí a ir a buscar a su agente, pero me dijo que viajaba sola. Me dijo que las jóvenes estrellas de ahora están demasiado mimadas", relató la intérprete al suplemento francés Madame Figaro.

Freida, quien desde el 2009 está ligada sentimentalmente a su compañero de 'Slumdog Millionaire' Dev Patel, reconoce no haber nacido con una inclinación clara por el cine, pero la industria cinematográfica de su país hizo que se terminara enamorando de la que hoy es su profesión.

"Sucedió progresivamente, y claro, comenzó viendo éxitos de Bollywood. Mi padre nos enseñó a mi hermana y a mí muchas películas de los años 80. Luego en la universidad descubrí el trabajo del director Satyajit Ray. Mi hermana empezó a ver 'Ciudadano Kane' de Orson Welles, películas de Jean Renoir, Alfred Hitchcock... fue mágico", recordó.

Por: Bang Showbiz