Florinda Meza rompe su silencio para acabar con las polémicas a su alrededor

La mujer de Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', Florinda Meza, ha roto por primera vez su silencio tras la muerte de su famoso esposo el pasado mes de noviembre para atajar las múltiples polémicas que la han perseguido desde entonces, empezando con la supuesta prohibición de acercarse a la tumba de su marido en el cementerio Panteón Francés de la Piedad de la capital mexicana y continuando con el cruce de acusaciones que han protagonizado en los últimos meses sus antiguos compañeros de 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado'.

Publicidad

En las últimas semanas, Florinda, famosa por interpretar los papeles de Doña Florinda y la Popis en las series de su marido- se ha convertido en el blanco de duras críticas en su país después de que saliera a la luz la noticia de que había prohibido las visitas a la tumba de 'Chespirito' , algo que ella niega rotundamente.

"No es verdad, para nada", declaró en una comparecencia ante los medios a su paso por Brasil para ofrecer una entrevista exclusiva al 'Programa do Ratinho' de la cadena SBT, durante la que reconoció no haber superado aún la pérdida del famoso humorista: "Acabo de cumplir el día 8 de este mes 66 años, y viví con Roberto casi 40. Entré al programa hace 45 años, he pasado prácticamente toda mi vida con él. Viví más tiempo con él que sin él, cómo se puede superar eso...".

Durante su intervención, Florinda también hizo referencia a las acusaciones de su antigua compañera María Antonieta de las Nieves , quien recientemente la acusó de haber roto deliberadamente el primer matrimonio de Chespirito y de haberle sido infiel con el actor Carlos Villagrán, Quico en 'El Chavo del 8', unas declaraciones por las que parece no guardarle rencor alguno.

"En el caso de Maria Antonieta de las Nieves, la consideré siempre una gran compañera, no puedo decir que una amiga porque había más cercanía con los otros, pero era una gran compañera. Yo no tengo ninguna queja y si ellos dijeron algo, habría que poner en duda a quien lo comenta porque, como ya dije antes, vivimos en la era del morbo", se lamentó la viuda de Bolaños, que reconoció eso sí que en el pasado tanto Villagrán como otros miembros del equipo intentaron seducirla en varias ocasiones: "Era una joven bonita y atractiva. Todos estaban encima mío, no solo Roberto".

Publicidad

Hace unos días, la ausencia de 'Chespirito' en el tributo de los Óscar a los fallecidos este año levantó un aluvión de críticas hacia la Academia de Cine. Sin embargo, su viuda quita importancia al debate al considerar que la industria estadounidense nunca ha destacado precisamente por reconocer el talento extranjero.

"Para los americanos no existe nada que no sean ellos, por lo tanto es lógico... Desde antes de que falleciera estaban atónitos, porque la revista Forbes -la más importante en finanzas- publicó que el programa de Chespirito era el programa más rentable en la historia de toda la televisión, incluyendo la suya. Estaban sorprendidísimos de quién era ese señor", recordó.

Publicidad

De los 37 años de relación que mantuvo con el cómico mexicano, Florinda prefiere recordar los buenos momentos por encima de los malos, entre los que se incluye el breve periodo de tres meses durante el que estuvieron separados.

"Roberto se fue de casa porque se sentía muy presionado por los niños, su exmujer, la prensa... Y, cuando quiso volver, yo ya no quería. Me fui a clase de baile un día y nuestra asistenta le dejó entrar en la casa. Cuando volví me encontré un camino de flores: sobre mi cama había escrito 'te amo'", explicó visiblemente emocionada a su paso por el 'Programa do Ratinho'.