FKA twigs siente que ser la novia de Robert Pattinson es 'todo un reto'

Desde que la cantante FKA twigs -cuyo verdadero nombre es Tahliah Barnett- iniciara su relación con el actor Robert Pattinson a principios de este año, su vida se ha convertido en el centro de la atención mediática, algo con lo está dispuesta a lidiar al considerarlo un bajo precio a pagar por el privilegio de compartir su vida con "el hombre al que quiere".

"Parezco incómoda porque me siento incómoda. Pero después pienso: '¿Merece la pena que esta persona esté en mi vida?'. Y me respondo que desde luego que sí, sin lugar a dudas... Si lo comparamos con lo feliz que me hace, vale la pena al cien por cien. Esa parte de mi vida [los paparazzi] no tiene nada que ver conmigo. Pero es lo que conlleva estar con el hombre al que quiero. Tuve que asumirlo. Los paparazzi son contrarios a mi personalidad, fue extraño... Después tuve que recapacitar y tener una conversación conmigo misma y me dije: 'Es algo horrible'. Bueno, tanto como horrible no, pero es todo un reto", declaró la joven artista al periódico The Observer.

Publicidad

Con el paso del tiempo FKA twigs ha asumido que su relación con Robert la convierte en un personaje público, aunque no por ello piensa dejar de lado su carrera musical, ya que tiene varios objetivos por cumplir.

"No soy nadie. No soy nadie ahora mismo. Es muy fácil sentarse en una cafetería en Nueva York, en una de las áreas más modernas, y decir: 'Soy FKA twigs'. Pero fuera de esos cuatro bloques, ¿a alguien le importa realmente? Probablemente no", señaló.