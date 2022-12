Fifi Geldof confiesa llevar años sufriendo una gran depresión

Como consecuencia del tremendo shock que supuso la muerte de su hermana pequeña Peaches (25) por sobredosis de heroína el pasado mes de abril, Fifi Geldof (31) no ha podido evitar el agravamiento de la depresión que venía sufriendo desde hace años y que intentaba esconder a los que la rodeaban. En su lucha por mitigar tanto dolor, Fifi ha hecho partícipes del estado de su enfermedad a sus seguidores a través de una publicación en su perfil de Instagram.

"Llevo permanentemente una máscara para no sentirme juzgada por sentirme así. No se puede escapar a la enfermedad, simplemente es algo que estalla por debajo de la superficie, cuando no te pega de golpe, lo que, por razones obvias, me está sucediendo desde hace meses. Sin embargo la gente no lo notaría aunque me mirara o me hablara", escribió Fifi.

Publicidad

La causa de que la hija mayor de Bob Geldof y Paula Yates sintiera la necesidad de hablar públicamente sobre su enfermedad no ha sido otra que la trágica muerte del actor Robin Williams, quien se suicidó el pasado lunes en su casa de Tiburón (California) a los 63 años y quien padecía una profunda depresión.

En un intento por evitar que sucedan más tragedias a causa de esta enfermedad, Fifi no ha dudado en expresar su deseo de que se produzcan cambios en la concienciación social de la depresión.

"Estoy desolada por la noticia. Hay que tomarse más en serio la depresión. Nadie debería sentir una tristeza tan sobrecogedora como para llevar a cabo estas acciones. Me entristece mucho pensar que él hacía llorar de risa a todo el mundo mientras en su interior se ahogaba con sus propias lágrimas. Creo que esto ha sido lo que me ha empujado a hablar sobre la depresión que llevo sufriendo durante años. Es solamente un pequeño intento de incrementar la concienciación pública y el conocimiento sobre algo que no debería ser tratado como un estigma", añadió.