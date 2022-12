Fher Olvera sigue buscando el amor

El líder de Maná, Fher Olvera, se encuentra soltero y sin compromiso tras separarse de su mujer Mónica Noguera el pasado mes de enero, pero no está solo por voluntad propia, ya que sueña con encontrar a su chica ideal.

"Lo que pasa es que busco, pero no encuentro. Ahora mismo estoy soltero y me doy cuenta de que el amor y el desamor son parte de la misma cosa, es imposible separarlas. El gusto por el dolor es una cosa muy mexicana y yo no soy diferente", confiesa el cantante en el suplemento Metrópoli del periódico El Mundo.

Precisamente el desamor y más en concreto una antigua novia de Fher ha sido la principal fuente de inspiración para su último disco, 'Cama Incendiada', en el que revela detalles sobre su vida privada.

"Me apetecía hablar del cachondeo que me traía con una ex... Queríamos simplificar la propuesta, hacerla más sexy y amorosa y, a la vez, explorar cosas nuevas. Nuestra música sale del corazón y de los testículos. Yo amo a las mujeres completamente. Creo que estoy enamorado del amor y de la vida", añade el cantante.